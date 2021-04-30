فيديوجراف.. الأكسجين يزيد جراح الهند فى كورونا

جدة - نرمين السيد - ويبحث أقارب المرضى عن أسطوانات الأكسجين دون جدوى، وارتفع استهلاك الأكسجين لأكثر من 8 أضعاف مستوياته المعتادة، ويذكر أن استهلاك الأكسجين فى الهند 7.200 طن يوميًا هذا الشهر. وعرقل الروتين نقل فائض الأكسجين من الشرق إلى الشمال والغرب، وينتظر الهنود رفع إنتاج الأكسجين 25% لمواجهة الطلب، وتتطلع شركة ليندى وموردون لزيادة 9 آلاف طن أكسحين يوميًا. كما طلبت الهند مساعدة مصر لاحتواء أزمة كورونا، وتوقع المسؤولون انحسار الأزمة بحلول منتصف مايو.

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