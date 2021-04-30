الاتحاد الأوروبى: نحتفظ بحق الرد على العقوبات الروسية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت روسيا، فى وقت سابق اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى ودول أعضاء فيه، ردا على الإجراءات العقابية الأخيرة من قبل بروكسل.

وأكدت الخارجية الروسية أنها تحظر سفر ثمانية مسؤولين أوروبيين إلى أراضيها، ردا على تبنى المجلس الأوروبى فى 2 و22 من مارس الماضى إجراءات تقييدية بحق ست مواطنين روس.