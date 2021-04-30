طريقة عمل كيكة اسفنجية بالبرتقال هشة وطرية زي الكيك الجاهز بالظبط

طريقة عمل كيكة اسفنجية بالبرتقال هشة وطرية زي الكيك الجاهز حيث هناك العديد من أنواع الكيكة منها الكيكة العادية والكيكة الاسفنجية والكيكة بالشيكولاتة والكيكة بالفانيليا ونحن بصدد عمل الكيكة الاسفنجية بالبرتقال، حيث أن البرتقال من الفاكهة التى تحتوى على فيتامين c وهو يعطى مذاق وطعم لذيذ للكيكة ولكى يتم عمل الكيكة الاسفنجية بالبرتقال يجب أولا انتقاء ثمار البرتقال انتقاء جيدا وعمل عصير جيد من البرتقال. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية مقادير الكيك الاسفنجي بالبرتقال أربع بيضات من البيض البلدي حيث أن البيض البلدي يجعل الطعم أفضل.

كوبان من الدقيق الخاص بعمل الكيكات ويتم نخله.

كوب إلا ربع من السكر الناعم المطحون.

رشة ملح بسيطة جدا مع ملعقتان من البيكنج بودر.

ربع كوب زيت نباتى نقى.

نصف كوب من عصير البرتقال الذي سبق تحضيره.

ملعقتان من مبشور البرتقال الذي تم انتقاؤه.

يمكن إضافة القليل جدا من الفانيليا لإعطاء رائحة مميزة. طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالبرتقال نقوم بخلط عصير البرتقال مع قشر البرتقال المبشور وتركهما لمدة نصف ساعة في الثلاجة ثم تصفية العصير من القشر المبشور ونتركه جانبا. نقوم بتحضير الفرن وتجهيزه على درجة حرارة 170 درجة ونحضر الصينية الخاصة بعمل الكيكة ونضع بها بها السمن أو الزيت ونضع معهما الدقيق. نحضر إناء آخر ونمزج البيكنج بودر والفانيليا وفى إناء آخر نقوم بفصل صفار البيض عن بياضه الذي يعرف بالزلال ونخفق الزلال مع رشة قليلة من ملح الطعام بمضرب البيض حتى يعطى رغوة كثيفة. نقوم بمزج السكر البودرة الناعم مع الزيت مع التقليب حتى يمتزجا تماما ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة ( الدقيق مع البيكنج بودر مع الفانيليا ) ونستمر في التقليب حتى نحصل على القوام المناسب. نقوم بإضافة عصير البرتقال وصفار البيض ونقوم بإجراء عملية الخفق بمضرب البيض. نضع الخليط كله في الصينية التي أعددناها مسبقًا ونضعها في الفرن على درجة حرارة 170 درجة ونقوم بتقليل ونخففها بعد 3 دقائق ونترك الكيك تنضج على حرارة هادئة. نترك الكيكة تنضج ثم نخرجها ونتركها جانبًا حتى تبرد وبعد ذلك يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية مقادير الكيك الاسفنجي بالبرتقالطريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالبرتقال الوسوم

طريقة عمل كيكة اسفنجية بالبرتقال هشة وطرية زي الكيك الجاهز حيث هناك العديد من أنواع الكيكة منها الكيكة العادية والكيكة الاسفنجية والكيكة بالشيكولاتة والكيكة بالفانيليا ونحن بصدد عمل الكيكة الاسفنجية بالبرتقال، حيث أن البرتقال من الفاكهة التى تحتوى على فيتامين c وهو يعطى مذاق وطعم لذيذ للكيكة ولكى يتم عمل الكيكة الاسفنجية بالبرتقال يجب أولا انتقاء ثمار البرتقال انتقاء جيدا وعمل عصير جيد من البرتقال. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية مقادير الكيك الاسفنجي بالبرتقال أربع بيضات من البيض البلدي حيث أن البيض البلدي يجعل الطعم أفضل.

كوبان من الدقيق الخاص بعمل الكيكات ويتم نخله.

كوب إلا ربع من السكر الناعم المطحون.

رشة ملح بسيطة جدا مع ملعقتان من البيكنج بودر.

ربع كوب زيت نباتى نقى.

نصف كوب من عصير البرتقال الذي سبق تحضيره.

ملعقتان من مبشور البرتقال الذي تم انتقاؤه.

يمكن إضافة القليل جدا من الفانيليا لإعطاء رائحة مميزة. طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالبرتقال نقوم بخلط عصير البرتقال مع قشر البرتقال المبشور وتركهما لمدة نصف ساعة في الثلاجة ثم تصفية العصير من القشر المبشور ونتركه جانبا. نقوم بتحضير الفرن وتجهيزه على درجة حرارة 170 درجة ونحضر الصينية الخاصة بعمل الكيكة ونضع بها بها السمن أو الزيت ونضع معهما الدقيق. نحضر إناء آخر ونمزج البيكنج بودر والفانيليا وفى إناء آخر نقوم بفصل صفار البيض عن بياضه الذي يعرف بالزلال ونخفق الزلال مع رشة قليلة من ملح الطعام بمضرب البيض حتى يعطى رغوة كثيفة. نقوم بمزج السكر البودرة الناعم مع الزيت مع التقليب حتى يمتزجا تماما ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة ( الدقيق مع البيكنج بودر مع الفانيليا ) ونستمر في التقليب حتى نحصل على القوام المناسب. نقوم بإضافة عصير البرتقال وصفار البيض ونقوم بإجراء عملية الخفق بمضرب البيض. نضع الخليط كله في الصينية التي أعددناها مسبقًا ونضعها في الفرن على درجة حرارة 170 درجة ونقوم بتقليل ونخففها بعد 3 دقائق ونترك الكيك تنضج على حرارة هادئة. نترك الكيكة تنضج ثم نخرجها ونتركها جانبًا حتى تبرد وبعد ذلك يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية مقادير الكيك الاسفنجي بالبرتقالطريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالبرتقال

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