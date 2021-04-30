أخبار اليمن : حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدة

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدة
بلغت خروقات قوى العدوان لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة وريفها خلال الساعات الـ24 الماضية، 210 خروقات.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات اثنين خروق بإلقاء الطيران التجسسي قنابل على الفازة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة وحيس والدريهمي والتحيتا، و40 خرقاً بقصف مدفعي و153 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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