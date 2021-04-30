40 قتيلا فى اشتباكات الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أفادت السلطات الصحية فى قرغيزستان، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة القتلى من جانبها إلى 31 شخصا، جميعهم من المدنيين باستثناء 3، وذلك إضافة إلى وإصابة 154 آخرين.
ولم تعلن حكومة طاجيكستان عن عدد ضحايا القتال من طرفها، لكن وسائل إعلام نقلت عن مصادر مطلعة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 10 مواطنين، بينهم عناصر فى حرس الحدود، وإصابة 90 آخرين.
واندلعت الاشتباكات يوم الأربعاء على طول الحدود بين إقليم سوغد فى طاجيكستان وإقليم باتكينت فى جنوب قرغيزستان بسبب خلاف على خزان مياه ومضخة فى مركز غولوفنوى، الذى يدعى كل طرف ملكيته لها على نهر إسفارا.
وأعلن الطرفان، اليوم الجمعمة، التوصل غلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق دوريات وعمليات مراقبة مشتركة فى المنطقة.
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