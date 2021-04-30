أمريكا تحظر دخول المسافرين من الهند

جدة - نرمين السيد - وأوضح المسؤول فى حديث لوكالة "رويترز"، أن القيود الجديدة تأتى ضمن توصية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء على نحو غير عادى فى الهند وانتشار سلالات عديدة من المرض هناك.

ويأتى ذلك فى ضوء تفشى جائحة "كوفيد 19" هناك ومعاناة السلطات لمواجهة الأزمة الصحية، وهو ما يمنع معظم القادمين من جنسيات غير أمريكية من دخول الولايات المتحدة.