انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل أكثر من 40 إسرائيلي وإصابة 150 على الأقل و أفيخاي أدرعي “حسبي الله ونعم الوكيل” وإعلان الطوارئ بالمستشفيات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - علق اليوم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على من شمتوا في مقتل أكثر من 40 إسرائيلي خلال الساعات الماضية وإصابة أكثر من 150 آخرين أغلبهم حالته الصحية خطيرة، وقال أدرعي على حسابة الشخصي “حسبي الله ونعم الوكيل.

أفيخاي أدرعي “حسبي الله ونعم الوكيل”

ولقى هذا العدد الكبير مصرعهم في حادث سقوط منصة بجبل ميرون شمالي الأراضي المحتلة في مدينة صفد مساء أمس، وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أغلب المصابين حالتهم حرجة، كما تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات بعد ارتفاع أعداد القتلى والمصابين.

وقال أفيخاي أدرعي اليوم الجمعة في تدوينة له موجهاً كلامه للشامتين في كل هذا العدد من القتلى والجرحى، أفيقوا أيها الشامتون وسوف تلقوا ما لقينا، وأضاف قائلاً لا تعيرونا بحادث قد وقع عندنا، مشيراص إلى أنهم لا يتمنون الأذى لغيرهم، واختتم تدوينته قائلاً “حسبي الله ونعم الوكيل”.

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بل إنه في تدوينة أخرى علق على الشامتين بقول الله تعالي “يا آيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً…. الآية”، ووقع الحادث في مهرجان ديني لليهود وفي عيد لهم يسمى بعيد الشعلة اليهودي، وكان الآلاف من المستوطنين متجمعين وتدافعوا أثناء سقوط المنصة فأدى ذلك إلى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى.