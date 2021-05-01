موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 تفاصيل صرف مقطوعة الضمان وخطوات الاستعلام عنها، وبعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بسرعة توزيع المكرمة الملكية للأسر الأكثر إحتياجا، اصبحت عملية صرف مقطوعة الضمان علي وشك الحدوث خلال ايام معدودة، حيث يرتبط صرف كلا منهما بالآخر وذلك لإدخال الفرحة لقلوب الأسر الفقيرة قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك لتوفير حاجاتهم الأساسية وشراء الملابس للأولاد ومستلزمات المنزل الاساسية من طعام وشراب، ومن خلال موقعنا نوافيكم بالتفاصيل.

وزارة الموارد البشرية 1442

من خلال ما أعلنت عنة بعض الجهات المختصة في وزارة الموراد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، نترقب معكم موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 عبر موقع الوزارة خلال ايام من الآن، ويبلغ الحد الاقصي للمبالغ المصروف لكل فرد من المسحقين للمنحة 30 الف ريال سعودي وذلك بعد مطابقة كافة الشروط وهي

إن يتمتع المواطن المتقدم بالجنسية السعودية.

متزوج من سعودية فقط.

عمر المتقدم لا يقل عن 67 عام وهو الحد الادني للعمر.

الأرامل.

المطلقات.

الأسر بدون عائل.

الأسر التي تركها العائل الوحيد لأسرة ورحل.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ونتيجة تحرك مؤشرات البحث بقوة في الساعات الماضية للتعرف علي الموعد المؤكد لصرف المستحقات، وقائمة اسماء المستحقين للعام الحالي 1442 والجدير بالذكر إن حتي اللحظة لم يتم الإعلان رسميا عن موعد الصرف ولاكن يمكنكم الاستعلام من خلال إتباع الخطوات التالية

علما بأن عمليات الصرف تتم عبر ماكينات الصراف الآلي فور ضخ المبالغ المالية المخصصة لكل أسرة أو فرد متقدم.