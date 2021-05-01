فيديو.. حريق يلتهم كنيسة بمحافظة الجيزة في مصر

قالت مطرانية الجيزة إنه نشب حريق في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة.

وأضافت المطرانية على موقعها على فيسبوك إنه تم ابلاغ الأجهزة المعنية وقاموا بإرسال سيارات مطافي وقامت أهالي المنطقة في مساعدة المطافي للسيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق أسفر عن بعض الاختناقات وتم نقلهم الى المستشفى ولكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة في الأربع طوابق .

ولفت البيان إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالفحص والوقوف على أسباب الحريق بعد أن تمت السيطرة عليه.