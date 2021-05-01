عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 بالجيش العراقى فى هجوم داعشى بالطارمية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، قال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للجيش ضمن قضاء الطارمية شمالى بغداد، تبعها هجوم مسلح من قبل عناصر تنظيم داعش".

وقالت خلية الإعلام الأمنى، فى بيان إن "القوات الأمنية تجرى عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقى".