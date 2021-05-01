فيديو.. اندلاع حريق كبير فى مصفاة نفط بمدينة حيفا

جدة - نرمين السيد - واندلع الحريق فى منشأة مصنع "BZN" فى خليج حيفا، وأوضحت وزارة حماية البيئة أن الحادث وقع بسبب خلل فى خط أنابيب، مشيرة إلى أنه تم وقف إمداد الوقود إلى الموقع.
وتمكنت الوحدات التابعة للمصنع من السيطرة على الحريق لكن فرقا متعددة من خدمات الإطفاء والطوارئ انتشرت فى الموقع تحسبا لاستئناف انتشار النيران.
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