رابط نتائج الثالث متوسط 2021 التمهيدي خارجي في العراق برقم الجلوس epedu.gov.iq

نتائج الثالث متوسط 2021، لا يزال الانتظار سيد الموقف هذه الأيم، خاصة أنه الطلاب وولاة الأمور يترقبون إعلان نتائج التمهيدي للصف الثالث متوسط 2021 من قبل وزارة التربية العراقية، التي صرحت قبل عدة أيام أنه سيتم إصدار نتائج الثالث متوسط التمهيدي خارجي لكافة المحافظات، خلال أيام قليلة لذلك نضع بين أيديكم رابط نتائج التمهيدي للثالث متوسط 2021.

نتائج الثالث متوسط 2021 تمهيدي

ورغم أن الوزارة قد سبق وطمأنت الجميع بارتفاع نسبة النجاح، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على الطلاب، حيث أنهوا امتحاناتهم التمهيدية في ظروف صعبة بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس، كما كانت الإجراءات الوقائية مشددة طيلة فترة الامتحانات لمنع إصابة التلاميذ والكادر التعليمي من الإصابة بفيروس كورونا، ما جعل بعض النواب يطالبون بإنهاء العام الدراسي مبكراً والأخذ بنتيجة الفصل الأول الدراسي.

رابط نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي

ووفقاً لتقارير لم يتم التأكد منها، سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط خلال اليومين القادمين، أي خلال ال48 ساعة القادمة حسب ما تحدثت بعد الحسابات في مواقع التواصل، وعلى أية حال كانت وزارة التربية قد أوضحت أن النتائج ستعلن قبل عيد الفطر المبارك، وسيتمكن كافة الطلاب من معرفة نتائجهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني على الإنترنت.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2021

وسيتعرف الطلاب من معرفة نتيجة الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية العراقية، ومن ثم اختيار الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط، بعدها سيضيف الطالب رقم المقعد الخاص به، ومن ثم استعلام.

بعدها تظهر للطالب نتيجة الثالث متوسط والنسبة المئوية، بالإضافة إلى درجاته في جميع المواد الدراسية.

وبهذه الخطوات أوضحنا لكم طريقة الاستعلام عن نتائج التمهيدي للصف الثالث المتوسط بشكل سريع وموضح، مع تمنياتنا القلبية بنجاح جميع الطلاب.