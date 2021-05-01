رابط النتائج برقم الهوية ورمز التحقق نظام نور noorresults 1442 إشعارات الفصل الثاني

ننشر رابط النتائج برقم الهوية نظام نور 1442 لاستخراج إشعارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442-1443هـ عبر نظام نور لشهادات الطلاب التعليمي بالمملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان اليوم من قبل العديد من المدارس المتوسطة والثانوية عن نشر شهادات الطلاب المعتمدة من قبل القادة، ويتم نشر الشهادات مباشرةً فور الانتهاء من إجراءات الخاصة بأعمال الاختبارات منذ أن تم الانتهاء من فترة الاختبارات لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.

فمن يرغب في استخراج الشهادات في الوقت الحالي في حال فقدان اسم المستخدم أو كلمة السر لحساب نظام نور 1442، يمكنه ذلك فقط عن طريق دخول بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات أبشر الخاصة بحساب المستخدم، وسيتم التحويل تلقائياً لموقع نظام نور الصفحة الرئيسية التي يمكنك من خلال استخراج شهادات الطلاب اليوم، ونوفر لك أخي الكريم خطوات استخراج نتيجة طالب عبر بوابة نفاذ الإلكترونية لطلاب المراحل التعليمية الثالث الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

رابط النتائج برقم الهوية نظام نور 1442

بعد أن تم الانتهاء من فترة الاختبارات المحددة ضمن إجراءات إنهاء العام الدراسي الجاري بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-، وقد بدأت المدارس بمراحل التعليم العام في إنهاء الإجراءات الخاصة بأعمال الاختبارات من حيث رصد الدرجات للطلاب والطالبات، ثم تدقيقها ومراجعتها نهائياً، وأخيراً اعتمادها من جانب قادة المدارس.

وبعد المرور بالمراحل المذكورة، يتم نشر نتائج الطلاب عبر نظام نور لولي الأمر 1442 لكي يتمكن ولي الأمر من استخراج نتيجة طالب في نظام نور المركزي، أو استخراج الشهادات noorresults عن طريق دخول الطالب إلى الحساب الخاص به في نظام نور لنتائج الطلاب 1442، ومن المقرر أن يكون اليوم الخميس بتاريخ 17 رمضان 1442هـ هو الموعد الرسمي لنشر كافة النتائج للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

استخراج نتيجة طالب في نظام نور

انتظر كافة المستفيدين من خدمات نظام نور التعليمية الإلكترونية إطلاق وإعلان تفعيل نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط لاستخراج نتائج الطلاب بالهوية فقط، وقد أتاحت وزارة التعليم إمكانية دخول نظام نور للنتائج عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد ببيانات حساب ابشر، ولكن لم يتم تفعيل نظام نور بالهوية الوطنية حتى الآن.

فمن فقد بيانات دخول نظام نور نتائج الطلاب لاستخراج شهادات الدور الأول 1442هـ، ويرغب في تسجيل نظام نور الصفحة الشخصية لولي الأمر أو الطالب، فقد أصبح بالإمكان الآن دخول نظام نور عن طريق بوابة نفاذ الإلكترونية، وذلك عن طريق اتباع خطوات يسيرة جداً على الجميع.

حيث يتم دخول نظام نور لولي الأمر، ثم النقر على “بوابة النفاذ الوطني الموحد”، ثم تعبئة بيانات الدخول لحساب أبشر، وسيتم استلام رسالة تتضمن كلمة السر المؤقتة عبر الجوال المسجل في ابشر، يتم تعبئتها ثم متابعة، وسيتم التحويل التلقائي لنظام نور لنتائج الطلاب، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب في نظام نور عبر بوابة نفاذ من خلال التالي:

تسجيل نظام نور نتائج الطلاب 1442

يمكن لولي الأمر الإطلاع على نتيجة طالب في نظام نور ولي الأمر عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في السابق، ومن يرغب في الحصول على رابط نظام نور الرسمي لاستخراج شهادات الدور الأول، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

ويجب العلم أنه فور قيام وزارة التعليم بالإعلان رسمياً عن تفعيل نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق الرسمي، فسوف يتم إرفاقه بالمقال عبر ثقفني، وذلك لاستخراج نتائج الاختبارات برقم الهوية فقط للاطمئنان على تعب ومجهود فصل دراسي كامل من جانب أولياء الأمور والطلاب خلال العام الدراسي الاستثنائي 1442هـ.

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتائج برقم الهوية ورمز التحقق فقط وتفعيل رابط نظام نور بدون كلمة سر بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم عام، حيث لم يتم إطلاق رابط استعلام شهادات الطلاب برقم الهوية حتى الآن، والموقع المتوفر حالياً هو نظام نور الرئيسي الذي يتم الدخول إليه عن طريق تعبئة بيانات المستخدم.

فبعد ربط نظام نور لنتائج الطلاب ببوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية، فمن المحتمل ألا يتم تفعيل نظام نور بالهوية فقط، حيث تم تسهيل عملية الدخول إلى نظام نور عند نسيان أحد البيانات الشخصية الخاصة بدخول نظام نور عن طريق بوابة نفاذ بتعبئة البيانات الخاصة بحساب أبشر.

وقد تم الإعلان اليوم عن اعتماد ونشر نتائج الفصل الثاني من جانب متوسطة أبي الدرداء بتعليم الطائف وثانوية الأبناء الأولى بنين بتعليم حفر الباطن، ومتوسطة وثانوية خولة بنت ثعلبة بتعليم الرياض، فمن يرغب في استعلام نتائج نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لحين تفعيل رابط النتائج برقم الهوية فقط.