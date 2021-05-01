نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد iam.gov.sa خطوات الدخول لاستعراض الشهادات

ننشر رابط نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد 1442 بعد أن تم إتاحة تسجيل دخول نظام نور عن طريق تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة ابشر، ففي حال فقدان بيانات الدخول إلى نظام نور لولي الأمر أو الطالب الخاصة بحساب نظام نور، فيمكن دخول موقع نور المركزي عن طريق تعبئة البيانات الخاصة بحساب المستخدم في بوابة النفاذ الوطني الإلكترونية من خلال ربط بوابة نفاذ ببرنامج نور.

وفور تسجيل الدخول إلى نفاذ سيتم التحويل مباشرةً إلى نظام نور المركزي، وذلك لاستخراج شهادات الطلاب إشعارات الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب العديد من المدارس المتوسطة والثانوية عن توفير نتائج الطلاب عبر نظام نور لنتائج الطلاب 1442 اليوم.

نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد 1442

تم ربط برنامج نظام نور التعليمي بالمملكة العربية السعودية بالبوابة الإلكترونية للنفاذ الوطني الموحد لكي يتمكن الزائر من الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور لنتائج الطلاب للاستعلام عن شهادات الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ، وذلك للتيسير على المستخدمين والمستفيدين من خدمات نور التعليمية في حال نسيان أو فقدان كلمة المرور أو اسم المستخدم.

حيث يمكن لولي الأمر دخول نظام نور للنتائج الصفحة الرئيسية noor results ثم تعبئة اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمين في منصة أبشر الإلكترونية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية، ثم تعبئة رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول، وسيتم تسجيل دخول نظام نور لولي الأمر بنجاح، ثم اتباع خطوات استخراج نتيجة طالب الموضحة عبر ثقفني.

رابط نظام نور نتائج الطلاب 1442

أتاحت وزارة التعليم عام إمكانية دخول نظام نور للنتائج من خلال تعبئة بيانات المستخدم الخاصة بحساب أبشر الخاص به، ويتم الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية، فبعد دخول نظام نور من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ستجد أسفل شاشة نظام نور الرئيسية رسالة تفيد بإمكانية تسجيل بيانات ابشر في الخانات الفارغة بنظام نور، ويمكنكم دخول نظام نور لاستخراج شهادات الطلاب من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور تسجيل دخول (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

خطوات دخول نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد

يتم الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق تعبئة اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بحساب أبشر، وسيتم الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد بحساب أبشر، كما يمكن النقر على رابط بوابة النفاذ الموحد الإلكترونية من الصفحة الرئيسية لنظام نور 1442، ثم تسجيل الدخول ببيانات ابشر عبر بوابة نفاذ، وسوف تصلك رسالة تتضمن كلمة المرور المؤقتة، قم بكتابتها ثم النقر على متابعة.

وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى نظام نور الصفحة الرئيسية من حسابك الخاص لاستخراج نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني 1442، ويمكنكم مشاهدة خطوات الدخول إلى نظام نور بواسطة تعبئة بيانات ابشر في بوابة النفاذ الموحد عن طريق الفيديو التوضيحي التالي:

رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد

يتم الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية “نفاذ” عن طريق اتباع الرابط الرسمي (iam.gov.sa)، ثم تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين والمسجلة لدى منصة أبشر، ثم إدخال الرمز المرئي الموجود بالصورة أمامك، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

وسيتم إرسال رسالة نصية على الجوال المسجل لدى أبشر تتضمن رمز التحقق أو كلمة المرور المؤقتة، قم بتعبئة الرسالة النصية للتأكيد والتحقق من السياسات، وسيتم الدخول مباشرةً إلى موقع نظام نور لولي الأمر أو الطالب بواسطة التحويل التلقائي لموقع نور للاستعلام عن شهادات الطلاب المنشورة عبر النظام التعليمي.

خطوات استعلام عن نتائج نظام نور 1442

يتم استعلام نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني بمراحل التعليم العام عن طريق دخول نظام نور الرسمي، ثم اتباع خطوات استخراج نتيجة طالب في نظام نور ولي الأمر وفق المرحلة الدراسية له، حيث تختلف طريقة استخراج نتيجة طالب ابتدائي عن خطوات استخراج النتائج لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ومن يرغب في التعرف على كيفية استخراج شهادات الطلاب في نظام نور للطلاب والطالبات (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

وفور الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم عام عن تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية فقط أو رابط نظام نور برقم السجل المدني وبدون كلمة سر الرسمي، فسيتم توفيره بشكل مباشر عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى للتيسير على مستخدمي النظام التعليمي عن استخراج النتائج سواء أولياء الأمور أو الطلاب.

إعلان النتائج برقم الهوية

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور اليوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان 1442هـ تفعيل نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم، حيث لم يتم توفير رابط موقع نور بالهوية حتى اليوم، ولكن وفرت الوزارة إمكانية دخول نظام نور لشهادات الطلاب عن طريق بوابة نفاذ الإلكترونية الذي يتم الدخول إليه من خلال اتباع خطوات دخول نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد الموضحة بالمقال.

نتائج نظام نور بالهوية

من المحتمل أن تكون وزارة التعليم قد قامت بربط نظام نور لنتائج الطلاب مع بوابة النفاذ الوطني الموحد لعدم تفعيلها رابط دخول نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط أو رابط نظام نور بدون رقم سري بشكل رسمي، حيث يلجأ الطلاب وأولياء الأمور لموقع نور بالهوية لفقدان بيانات الدخول إلى نظام نور للنتائج الرسمي.

لذلك أصبحت بيانات أبشر هي البديل لمن فقدوا بيانات دخول نظام نور المركزي، حيث يتم دخول نظام نور لاستخراج الشهادات في حال فقدان اسم المستخدم أو كلمة السر عن طريق النقر على بوابة نفاذ الإلكترونية، ثم تعبئة بيانات حساب أبشر الخاص بالطالب أو ولي الأمر، ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو المرفق لاستخراج النتائج، ويمكنكم دخول نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.