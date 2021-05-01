الجيش التشادي يعلن استعادة على مدينة نوكو من المتمردين

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في تشاد أن قوات الجيش تمكنت من استعاد مدينة نوكو في مقاطعة كانم شمال بعد طرد متمردي جبهة التغيير والوفاق منها، بعد أن سيطرت عليها صباح الأربعاء.

وقال بيان القيادة العليا للجيش، الذي تلاه اللواء أزيم أغونا المتحدث باسم المجلس العسكري، إنه "في الصباح الباكر توغلت قوافل المتمردين باتجاه منطقة نوكو شمال مقاطعة كانم، ولم يتأخر رد قوات الدفاع والأمن طويلا، وكالعادة تم مصادرة العتاد الحربي وأسر عدد من المسلحين، فضلاً عن أن هناك عربات دمرت بالكامل وأخرى تم السيطرة عليها".

وقالت مصادر عسكرية، لإذاعة فرنسا الدولية، إن الاشتباكات استمرت صباح الجمعة، في منطقة نوكو، على بعد 250 كيلومترًا من العاصمة انجامينا، بين الجيش ومتمردي التغيير والوفاق، وأن قوات الجيش منتشرون الآن في نوكو، مضيفة أن المتمردين تعرضوا للهزيمة ويتم مطاردتهم في مختلف القرى المجاورة.

وأكد مصدر أمني لذات الإذاعة، وقوع اشتباكات عنيفة مساء الخميس قرابة الساعة السابعة مساء. بين الجيش والمتمردين في هذه المنطقة، انتهت لصالح الجيش.

وفيما يتعلق بسقوط طائرة هليكوبتر عسكرية، أعلن عن إسقاطها المتمردون في المنطقة يوم الخميس، أفاد بيان رسمي للجيش بأنها تحطمت نتيجة عطل فني، وقالت مصادر عسكرية، إنه كان على متن الطائرة ثلاثة أشخاص أحدهم تشادي واثنان من أوكرانيا.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بعد قيام المتمردين بإطلاق حملة عسكرية، شهدت مواجهة عنيفة مع القوات التشادية سقط خلالها رئيس البلاد إدريس ديبي، وعلى إثرها تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجله محمد إدريس ديبي.