شروط التقاعد المبكر في المملكة العربية السعودية عند سن معين داخل المملكة يتم التقاعد عن العمل بعد تحقيق بعض الشروط، ولكن هناك من يتقدم للتقاعد المبكر عن العمل ، أي قبل السن المحدد للتقاعد، وهنا يجب توافر الشروط لذلك حسب القوانين داخل المملكة، فقامت المملكة بإنشاء نظام التقاعد المبكر قبل وصول السن المحدد، فالمملكة تسعى لتوفير الصالح العام للمواطنين، فيعمل هذا النظام على مساعدة الموظفين للحصول على راتب تقاعد قبل السن المحدد، ولكن يجب توافر عدة شروط واتباع القوانين السعودية لذلك، ينطبق قانون راتب القاعد المبكر على جميع العاملين بالدولة العسكرين والمدنين الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفي هذا المقال سنعرف كل شئ عن التقاعد المبكر والشروط الواجب توافرها لذلك.

شروط التقاعد المبكر في المملكة العربية السعودية

وضعت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة عدة شروط يجب توافرها والالتزام بها للحصول على التقاعد المبكر:

يجب أن يحصل الموظف على موافقة جهة العمل التابعة لللموظف. لابد أن تكون سنوات العمل لا تقل عن عشرون سنة كحد أدني. عدم احتساب الإجازة التي حصل عليها الموظف في تلك الفترة. لا يتم حساب الراتب المقطوع من القواعد الخاصة بالتقاعد.

شروط التقاعد المبكر للموظفين داخل القطاع الحكومي

يخضع الموظف الحكومي لبعض القوانين والشروط التي تمكنه من التقاعد المبكر وتتلخص الشروط في:

يجب أن يكون الموظف قضى في عمله لا يقل عن عشرون سنة. المدة التي قضاها الموظف يجب ألا يأخذ الموظف أي أجازات أو أي انقطاع عن العمل. أن يتم الموافقة من جهة العمل على التقاعد المبكر. يمكن للموظف التقدم للمعاش المبكر إذا كان مصابا بمرض أو أصابة العمل.

شروط التقاعد المبكر للموظفين داخل القطاع الخاص

وضعت المملكة العربية السعودية عدة شروط لحصول الموظف بالقطاع الخاص على التقاعد المبكر:

ألا تقل مدة عمل الموظف داخل القطاع الخاص عن خمس وعشرون سنة. يجب موافقة جهة العمل على التقاعد المبكر. التعرض إلى ظرف قهري أو مرض أو أصابة عمل.

شروط التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات داخل المملكة

وضعت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة شروطا للتقاعد المبكر لكل من المعلمين والمعلمات:

السماح للتقاعد المبكر بعد أن يكمل المعلم أو المعلمة عشرون عاما. استبعاد مدة الإجازات الاستثنائية وبدون عذر من مدة التقاعد. يتم مراجعة جميع البيانات الخاصة بالمعلم والمعلمة عند تقديم طلب التقاعد.

إذا كان الشخص من ضباط القوات المسلحة فيجب أن يكون سنه ست وخمسون عاما برتبة لواء، وأربعة وخمسون برتبة عميد، واثنان وخمسون برتبة عقيد، وخمسون عاما للمقدم، وثمانية وأربعون برتبة رائد، وست وأربعون برتبة نقيب، واثنان وأربعون برتبة ملازم أول وملازم. أما إذا كان ضابط طيار بالقوات المسلحة بالمملكة،السن 58 برتبة لواء، 56 برتبة عميد، والعقيد 54 عاما، أما الرائد 52 سنة، والنقيب 48 سنة، والملازم أول والملازم 42 سنة.

شروط التقاعد المبكر للعسكريين داخل المملكة