طريقة التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين 1442 في السعودية

طريقة التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين الحاصلين على درجة البكالوريوس 1442 في السعودية هو الشغل الشاغل للكثير من المواطنين الراغبين بالالتحاق بالخدمة العسكرية، ولهذا نوضح في السياق التالي التفاصيل الكاملة عن شروط التسجيل وموعد فتح باب التسجيل للقبول بالخدمة العسكرية لوزارة الدفاع للجامعيين ولخريجي الثانوية بالسعودية، كما نلقي الضوء على طريقة التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين 1442.

الالتحاق بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع السعودية

وزارة الدفاع السعودية من أبرز الوزارات بالمملكة العربية السعودية، وتعد بمثابة درع المملكة الواقي، ويدير الوزارة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما تشتمل وزارة الدفاع السعودية على 4 من الفروع الرئيسية وهي القوات البرية الملكية، الجوية الملكية، البحرية الملكية، وقوات الدفاع الجوي الملكية، ومقر الوزارة الرئيسي في مدينة الرياض.

موعد التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أوضحت وزارة الدفاع السعودية منذ ما يقرب من نصف شهر عن موعد التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية والقبول لكل من الجامعيين من الحاصلين على درجة البكالوريوس، وخريجي الثانوية في السعودية، وجاءت مواعيد التسجيل على النحو التالي:

موعد التسجيل للطلاب الجامعيين من الحاصلين على البكالوريوس في الخدمة العسكرية بوزارة الدفاع يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 20-9-1442 والموافق 2-5-2021

موعد التسجيل للطلاب من خريجي الثانوية في السعودية للالتحاق بالخدمة العسكرية بوزارة الدفاع يبدأ من يوم الثلاثاء 20 شوال 1442 والموافق 1-6-2021

طريقة التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أتاحت وزارة الدفاع السعودية رابط القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية، ليتمكن الجامعيين من الحاصلين على البكالوريوس وخريجي الثانوية في الموعد المقرر للتسجيل الدخول إلى الرابط عبر شبكة الإنترنت والتسجيل وارفاق الوثائق المطلوبة للالتحاق بالخدمة.

ويتم التسجيل في وزارة الدفاع من خلال اتباع الخطوات الآتية: