تم الإعلان في الساعات القليلة الماضية عن فتح باب قبول خريجي الكليات العسكرية للالتحاق بوزارة الدفاع السعودية 1442، من قبل اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، بالتعاون مع لجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، على أن يتم التسجيل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 20 من رمضان 1442 والموافق 2 مايو 2021 عبر رابط موقع اللجنة التابع لوزارة الدفاع الرسمي.

فتح باب قبول خريجي الكليات العسكرية للالتحاق بوزارة الدفاع

أوضحت وزارة الدفاع أن للالتحاق بالخدمة العسكرية يجب أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات من الحاصلين على شهادة البكالوريوس، أو من خريجي الكليات العسكرية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو شهادة العلوم الطبيعية.

على أن يكون موعد باب القبول والتسجيل للحاصلين على درجة البكالوريوس بدايةً من يوم 20 من رمضان الجاري، أما بالنسبة لفتح باب القبول والتسجيل للحاصلين على شهادتى الثانوية العامة وعلوم طبيعية فيكون بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 20 من شوال 1442 هجريًا.

خطوات تسجيل خريجي الكليات العسكرية للالتحاق بالخدمة العسكرية 1442

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يتمكن الأفراد من خريجي الكليات العسكرية التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية، وتلك الخطوات على النحو التالي:

يتم الضغط على رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة الرسمي.

عليك بالاطلاع على شروط القبول بالخدمة العسكرية.

ثم الاطلاع على إرشادات التسجيل في البوابة.

يتم التسجيل في موقع النفاذ الوطني.

الضغط على أيقونة بدء التسجيل.

إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة للالتحاق.

املأ البيانات بدقة لإتمام التسجيل بنجاح.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الطلب.

شروط القبول في وزارة الدفاع للحاصلين على البكالوريوس

كما أوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد التي تتبع القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشروط اللازم توفرها للالتحاق بالخدمة العسكرية للحاصلين على البكالوريوس، وتلك الشروط هي: