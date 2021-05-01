البنتاجون: النزاع بين الولايات المتحدة والصين ليس حتميا

جدة - نرمين السيد - وقالت النائبة الأولى لوزير الدفاع الأمريكى، كاتلين هيكس، خلال ندوة افتراضية نظمها معهد أسبينس، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا، لا أعتقد أن هذا أمر حتمى".

وشددت هيكس مع ذلك على أن تفادى نشوب نزاع يتطلب من الولايات المتحدة "عرض المصداقية والثقة بقواتها المسلحة"، وأشارت إلى أن ضمان الأمن الوطنى يجب أن يتم بالدرجة الأولى عن طريق الجهود الدبلوماسية.

وتابعت المسؤولة الأمريكية أن "هناك مجالات كثيرة ستشهد منافسة بين الولايات المتحدة والصين، لكن ثمة إمكانيات للتعاون" ستسهم فى تفادى النزاع.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا، تصاعد فى الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونج كونج، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة فى بحر الصين الجنوبى، وصفة تايوان، ومسألة حقوق الإنسان فى الأراضى الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.