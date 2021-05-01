نظام نور noor.moe.gov.sa لنتائج الطلاب (ابتدائي – متوسط – ثانوي) بالرقم السري

شهادات نظام نورالمركزي وموعد إصدار نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية برقم الهوية الوطنية والرقم السري هو ما يتم متابعته على مدار الساعة من طلاب المدارس بجميع المراحل، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية من المرحلتين المتوسطة والثانوية، فضلا ن انتهاء اختبارات المرحلة الابتدائي في السادس من رمضان، وتقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار الغشعارات بالاخبار اللحظية عن نتائج الطلاب عبر منصتها الغلكترونية على تويتر.

انطلاق عطلة نهاية العام لجميع المراحل الدراسية

نظام نور 1442 noor.moe.gov.sa

هو النظام التعليمي الأشمل لطلاب وزارة التربية والتعليم بالمراحل التعليمية المختلفة، ويتابع النظام التعليمي كل شؤون الطلبة من التملية التعليمية عبر منصة مدرستي التعليمية، بعد توقف الدوام الرسمي للمدارس، ومتابعة درجات الفصل من خلال حساب الطالب من تقارير الفصل في المنصة التعليمية وايضا استخراج النتائج الفصلية والنهائية لجميع المراحل الدراسية، من خلال إشعارات وزارة التربية والتعليم على الهواتف النقالة للطلاب المسجلين في حسابات الوزارة.

موعد شهادات الطلاب

انتظر الطلاب الإعلان عن النتائج النهائية لاختبارات 1442، وخاصة أن المعلمين ولجان التصحيح تمكث وتعتكف على تصحيح النتائج بعد الانتهاء من امتحان كل مادة، وبذلك تكون جميع أعمال تصحيح ولجان الطلاب قد انتهت ويتم تميع الدرجات لرفعها على رابط النظام المركزي، ويتم الإعلان عن موعد شهادات الطلاب بعد الانتهاء من رفع النتائج، وتوقع الطلاب الإعلان عنها مع ايام الخميس والجمعة وحتى السبت الأول من مايو.

الخدمة الاستفادة خدمات وزارة التعليم تقوم بالإعلان عن نتائج الطلاب بجميع المراحل.

يتم خدمة الطلاب واولياء الأمور والمؤسسة التعليمية والرد على الاستعلامات.

تسهيل طرق التعليم للطالب.

شرح وتفسير الدرجات للطالب وتقسيم المواد وشرح نسب النجاح والرسوب.

متابعة تقارير الفصل وتتبع مواعيد النتائج.

يتم الدخول على نظام نور المركزي. يقوم الطالب بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم. يقوم بكتابة الرقم السري ورمز التحقق. يبدا تسجيل الدخول. يتم الانتقال إلى علامة تبويب التقارير. يتم اختيار ملاحظة تنبيه. تظهر درجات الطالب (ناجح – راسب).

الاستعلام عن شهادات نظام نورطباعة درجات الطالب

بعد الانتهاء من استخراج نتائج الطالب بالمرحلة الابتدائية، والتي يتم تنزيلها على ملف بي دي اف على جهاز الكمبيوتر الخاص يتم استعراض درجات الفصل للطلاب، ويقوم المستخدم، الطالب أو ولي الأمر، باختيار نتيجة الطالب وطباعتها بالخطوات التالية: