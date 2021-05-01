رابط القبول الموحد 1442 لالتحاق الخريجين بوزارة الدفاع السعودية وآلية التسجيل

رابط القبول الموحد 1442، منذ قليل أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن فتح باب التسجيل للخريجين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية، ومنذ الإعلان عن فتح الباب وكثر البحث عبر محركات البحث المختلفة وعبر محرك البحث جوجل، عن آلية التسجيل في وزارة الدفاع السعودية، وما هي الخطوات التي يجب على المتقدم فعلها لكي يتم التسجيل، حيث أن شرف تمثيل الجيش السعودي العظيم، شرف لا يضاهيه شرف ويتبارى الشباب السعودي في الإسراع في الالتحاق بوزارة الدفاع السعودية، وكل شاب سعودي يتمنى الانضمام إلى وزارة الدفاع للدفاع عن الوطن الغالي، لذلك وعبر هذا المقال وتيسيراَ على الخريجين نقدم لكم، آلية التسجيل في وزارة الدفاع للعام 1442.

رابط القبول الموحد 1442

منذ إعلان وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الجامعات والحاصلين على درجة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية، وبدأ شباب الخريجين المحبين لوطنهم الغالي في السؤال عن كيفية التقديم وآلية التقديم حتى ينالوا شرف الالتحاق بوزارة الدفاع السعودية.

في البداية عليك الدخول على رابط القبول الموحد 1442.

قم بالضغط على أيقونة “بدء التسجيل”.

قم بملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بكل دقة وبشكل صحيح ودون أي أخطاء حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

قم برفع جميع المستندات المطلوبة وبعدها قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الطلب”.

يبدأ التسجيل للطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريوس من الأحد القادم 20\9\1442 هجرياً الموافق 2\5\2021.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية، فكما أعلنت وزارة الدفاع أن موعد التقديم الخاص بهم هو الثلاثاء 20 من شهر شوال 1442 هجرياً، الموافق 1\6\2021 ميلادياً.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل العمر عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام.

لا بد أن يكون طول المتقدم من 160سم.

يكون الجسم متناسق الطول مع الوزن.

أن يكون المتقدم حسن السير والسمعة ولا يكون قد حكم عليه في أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

يكون لائق بدنياً وطبياً ويجتاز الاختبارات.

آلية التقديم والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية على رابط القبول الموحد 1442موعد التسجيل لخريجي الجامعات في وزارة الدفاع السعوديةشروط القبول للحاصلين على البكالوريوس