السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه جدة

قالت وزاره الدفاع السعودية إنه تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه مدينة جدة الساحلية.

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي، الثلاثاء الماضي، عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير قبالة سواحل محافظة ينبع المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف المالكي: "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها".