السعودية تعلن اعتراض وتدمير هدف جوى معاد تجاه جدة

جدة - نرمين السيد - وكان قد أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركى المالكى، الثلاثاء الماضي، عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير قبالة سواحل محافظة ينبع المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف المالكي: "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التى تقف وراءها".