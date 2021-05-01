السعودية تعلن اعتراض وتدمير هدف جوى معاد تجاه جدة

جدة - نرمين السيد - وكان قد أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركى المالكى، الثلاثاء الماضي، عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير قبالة سواحل محافظة ينبع المطلة على البحر الأحمر.
وأضاف المالكي: "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التى تقف وراءها".
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