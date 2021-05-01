“ظهرت الآن” بوابة نتائج نظام نور التعليمي برقم الهوية ورمز التحقق بالنتيجة، من الأمور الهامة التي تشغل جميع الطلبة وأولياء أمورهم الآن هو انتظار نتائج نظام نور، ومن المتوقع الآن هو ظهور النتائج خلال الساعات القادمة، وبإمكان جميع الطلاب معرفة نتائجهم عن طريق رقم الهوية والتي أعلن عنها المسئول الإعلامي بوزارة التربية السعودية من خلال المؤتمر الإعلامي المنعقد باليوم السابق عن نزولها بالموقع الرسمي للوزارة واليكم جميع الخطوات بالتفصيل.

يعتبر نظام نور من الأنظمة التي سهلت الكثير على جميع الطلبة وأولياء الأمور من الحصول على نتائج الابتدائي والمتوسط والثانوي، والهدف من ذلك هو عدم خروج الطلاب وتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويمكنهم استخراج النتيجة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني بنظام نور بمجرد أتباع هذه الخطوات البسيطة.

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم السعودي في المملكة العربية السعودية من خلال تطوير منصة مدرستي، عن صدور قرارات مهمة بعد زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد وهما، إلغاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وأيضا نجاح جميع الطلاب ونقلهم للمرحلة التالية، ثم الإعلان عن نتائج نظام نور بعد الانتهاء من جميع اختبارات الطلبة والطالبات، من أجل عدم اختلاط الطلبة وعدم حصول ضغط على الموقع.

ومنذ هذه اللحظة وينتظر الطلاب ظهور النتيجة ، وأحيانًا قد يواجه البعض مشكلة أثناء الحصول على النتائج ولكن من خلال هذه الطريقة يمكنكم استخراج النتيجة عن طريق رابط نظام نور برقم الهوية ،1442 واستخراج نتائج الطلاب لجميع مراحل التعليم المختلفة وأيضًا الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الثاني.

الخطوة الأولى هي الدخول على بوابة الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني عن طريق حساب ولي الأمر برقم البطاقة أو الرقم السري ورقم الملف الشخصي.

الخطوة الثانية تظهر لك خانة بها كشف الدرجات ثم تختار كشف أعمال السنة.

الخطوة الثالثة تحدد الفصل الدراسي الذي تبحث عن نتائجه.

الخطوة الرابعة تظهر لك خانة تقوم بكتابة اسم المستخدم فيها.

الخطوة الخامسة إذا كنت تريد التسجيل برقم الهوية تقوم بكتابة رقم الهوية.

الخطوة السادسة تظهر لك خانة أخرى تقوم بكتابة الرقم السري.

الخطوة السابعة تقوم بكتابة رمز التحقق.

الخطوة الثامنة هي الضغط على كلمة بحث.

ومن ثم سوف تظهر لك نتائج كل مادة على حدة.