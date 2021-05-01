رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن 1442 شروط الأهلية؛ يُعد حساب المواطن عبارة برنامج أنشأته المملكة السعودية، وذلك لتقديم الدعم لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وأيضاَ تقديم دعم جزئي لبعض أصحاب الدخل فوق المتوسط، حيث أنه يساعد على رفع المستوى المادي للمواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط حساب المواطن، كما أنه يوفر الاستعلام عن الكثير من الخدمات عبر الإنترنت، وفيما يلي نقدم لكم كيفية تسجيل حساب المواطن، ورابط الاستعلام عن نتائج الأهلية.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن 1442

من الممكن أن يستعلم المواطن عن نتائج الأهلية في حساب المواطن 1442 عن طريق تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لحساب المواطن، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

يتم الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن. دخول الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على كلمة استعلام. ثم كتابة رقم الهوية، ورمز التحقق. ثم يتم الضغط على استعلام.

خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن 1442 برقم الهوية

يستطيع المواطن الذي تنطبق عليه شروط التسجيل في حساب المواطن أن يقوم بالتسجيل في حساب المواطن برقم الهوية وكتابة بياناته الخاصة وذلك بإتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع حساب المواطن. الضغط على تسجيل جديد في حساب المواطن، و كتابة جميع البيانات. الضغط بالموافقة على شروط التسجيل. القيام برفع المستندات المطلوبة، ثم الضغط على تسجيل. وبعد أن يقوم المستخدم بالانتهاء من تسجيل حساب جديد سيصل إليه رسالة عبر رقم الجوال الذي قام بتسجيله في حساب المواطن. ثم يقوم بإدخال الاسم ورقم المرور ثم رمز التحقق. هكذا يكون تم تسجيل الدخول في حساب المواطن برقم الهوية.

شرط التسجيل في حساب المواطن 1442

يوجد مجموعة من الشروط التي تحدد أن كان المواطن يستطيع التسجيل في حساب المواطن 1442 أم لا منها :

لابد أن يكون المواطن الذي يقوم بالتسجيل سعودي الجنسية.

يجب أن تكون جميع البيانات المسجلة صحيحة.

لابد أن يكون مقيم دائماً في السعودية.

يجب أن يقوم بتقديم إثبات استقلالية إذا كان المتقدم قد تجاوز سن 18 عام من خلال تقديم عقد إيجار أو ملكية منزل وغريها.

يجب ألا يكون المتقدم موجود بالسجن نتيجة لارتكاب أي جريمة.

يجب ألا يكون موجود في أي مركز إيواء حكومي.

وبهذا نكون قدمنا لكم رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن 1442 شروط الأهلية، خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن 1442 برقم الهوية، شرط التسجيل في حساب المواطن 1442