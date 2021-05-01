ارتفاع حصيلة قتلى قوات الأمن في تفجير الطارمية شمالي بغداد

وقالت المصادر إن 10 عناصر من قوات الأمن العراقية قتلوا وأصيب آخر بانفجار عبوتين ناسفتين على عجلتين من طراز همر في قضاء الطارمية في بغداد.

وكان مصدر أمني قد أفاد بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة دورية للجيش العراقي في قضاء الطارمية ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط وإصابة آخرين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة.