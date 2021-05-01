أعلنت لجنة القبول المركزي عن فتح باب التقديم في وزارة الدفاع لخريجي الجامعات الحاصلين على درجة البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية وذلك وفقا إلي الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة بداية من العام الجاري 1442/1443، حيث شملت الشروط والضوابط الجديدة العديد من الإجراءات الواجب توافرها في المتقدمين ومن أبرزها التسجيل إلكترونيا عبر موقع وزارة الدفاع السعودية في المواعيد المحددة، لذا ننشر لكم عبر هذا التقرير كيفية التسجيل ورابط وشروط التسجيل في وزارة الدفاع.

أعلنت اللجنة المركزية بوزارة الدفاع السعودية علي صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن بداية إستقبال طلبات التسجيل لدفعة جديدة من الخريجين الجامعيين وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 والموافق 20 من شهر رمضان 1442ه‍، ويتم التسجيل والتقديم عبر الرابط المخصص لوزارة الدفاع السعودية وذلك في المواعيد المحددة.

حددت وزارة الدفاع ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بالوزارة عدة اشتراطات يجب أن تتوافر في خريجي الجامعات الحاصلين على شهادة البكالوريوس كي يتمكنوا من القبول حيث جاء أهم هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون الراغب في التقديم ينتمي إلي سيرة ذاتية حسنه. يجب أن يكون المتقدم لا يحمل جنسية غير سعودية. يجب أن يكون المتقدم ليس عليه قضايا تخص الشرف أو الامانه مثل جرائم السرقة. يجب أن لا يكون المتقدم قد تم إنهاء خدمته من أحدي الكليات أو الجهات العسكرية من قبل. يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن ثلاثين عاما إذا كان المتقدم يعمل طبيب، و27 عام إذا كان الخريج ينتمي لمهنة أخري غير الطب. يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 165 سم، ويتناسب وزنه مع طوله. يجب أن يكون المتقدم لا يعاني من اي أمراض معديه. يجب أن يتجاوز المتقدم جميع الكشوفات الطبية. يجب أن يكون المتقدم تزوج من امرأة تحمل جنسية غير سعودية. يجب أن يقل درجات المتقدم في الشهادة الجامعية عن جيد.

يجب على كل من ينطبق عليهم الشروط التي تم ذكرها في الفقرة السابقة التسجيل مباشرة عبر بوابة القبول الموحد من خلال (رابط موقع وزارة الدفاع) بعد الدخول علي الرابط السابق يتطلب منكم فقط بداية من يوم الاحد 2 مايو 2021 تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة بعد بدء فتح باب التقديم في وزارة الدفاع لخريجي الجامعات عبر موقع afca.mod.gov.sa.