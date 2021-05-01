بالصور.. جورب وقطعة قماش ملطخة بدم نابليون في مزاد

يتسابق جامعو المقتنيات الخاصة الأسبوع المقبل لشراء عينة من الحمض النووي للإمبراطور الفرنسي الراحل نابليون بونابرت، وذلك في قطعة قماش ملطخة بدمه كانت موضوعة على جثمانه خلال عملية تشريحه. وتعرض هذه القطعة للبيع في مزاد يقام بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لوفاته.

وتوفي نابليون بونابرت في الخامس من مايو عام 1821، عن 51 عاما، في جزيرة سانت هيلانة جنوب المحيط الأطلسي، حيث نفاه البريطانيون إلى هناك بعد هزيمته عام 1815 في معركة واترلو.

وتعرض دار أوزينا للمزادات نحو 360 قطعة للبيع في الخامس من مايو، مع قطع رئيسية أخرى بما فيها خصلة من شعر نابليون، وزوج جوارب حرير كانت تخصه، وقميص طويل الأكمام طرز عليه حرف (ن) بخيوط حمراء.

ويقدر لقطعة القماش الملطخة بالدم أن تباع بمبلغ يصل إلى 15 ألف يورو (18 ألف دولار).