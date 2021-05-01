زلزال قوي يضرب السواحل اليابان بالقرب من محطة فوكوشيما

قالت وكالة الأرصاد اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.6 درجة هز شمال اليابان وحذرت من احتمال حدوث انهيارات أرضية في التلال الشمالية الشرقية. لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال بالقرب من ساحل مقاطعة مياجي شمال طوكيو في منطقة ليست بعيدة عن محطة فوكوشيما دايتشي النووية المدمرة حيث كانت شركة طوكيو إلكتريك التي تملك المحطة تجري فحوصا.

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