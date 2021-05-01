ألبانيا تسجل لقاح سبوتنيك V الروسى وتتسلم أولى الدفعات

جدة - نرمين السيد - أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسى عن موافقة وزارة الصحة الألبانية على استخدام اللقاح الروسى "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تسلمت بالفعل أولى دفعات اللقاح.





وقال رئيس الصندوق الروسى للاستثمارات، كيريل ديميترييف فى بيان: "هناك عدد من الدول الأوروبية يستخدم بالفعل لقاح (سبوتنيك V)​​​" لحماية صحة مواطنيها، واليوم نعلن عن انضمام ألبانيا إلى هذه الدول وقد تم بالفعل توريد أولى دفعات اللقاح الروسى إليها".

وبين أن "الموافقة على اللقاح الروسى فى ألبانيا ستسمح لسكان البلاد بالوصول إلى أحد أفضل اللقاحات فى العالم ضد فيروس كورونا المستجد".