ألبانيا تسجل لقاح سبوتنيك V الروسى وتتسلم أولى الدفعات

وقال رئيس الصندوق الروسى للاستثمارات، كيريل ديميترييف فى بيان: "هناك عدد من الدول الأوروبية يستخدم بالفعل لقاح (سبوتنيك V)" لحماية صحة مواطنيها، واليوم نعلن عن انضمام ألبانيا إلى هذه الدول وقد تم بالفعل توريد أولى دفعات اللقاح الروسى إليها".
وبين أن "الموافقة على اللقاح الروسى فى ألبانيا ستسمح لسكان البلاد بالوصول إلى أحد أفضل اللقاحات فى العالم ضد فيروس كورونا المستجد".
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