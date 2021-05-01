البرازيل تسجل 2.595 وفاة بفيروس كورونا فى 4 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيل 68.333 إصابة و2.595 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الخميس.





وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 68.333، مقابل 69.383 الخميس، ليصل العدد الإجمالى إلى 14.659.011.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2.595 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3.001 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 403781 شخصا، بينما بقيت نسبة الفتك عند مستوى 2.7%.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.