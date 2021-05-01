يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية العديد من الفرص التمويلية والقروض المختلفة التي تساهم في إثراء الفرص المتاحة للعملاء للحصول علي سيولة مالية لتحقيق خططهم وتطلعاتهم ، وموضوع اليوم يدور حول منتج تمويل المرابحة من بنك الرياض والذي يعتمد علي تداول الأسهم لتوفير سيولة مالية للعميل بما يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية ، وتمويل المرابحة من بنك الرياض يعتمد هامش ربحي تنافسي مع العروض المقدمة من البنوك الأخري بالمملكة ، وعملية المرابحة تقوم علي شراء البنك للأسهم المطلوبة نيابة عن العميل ويقوم العميل بعد ذلك بتقرير خيار من أثنين إما الاحتفاظ بتلك الأسهم في محفظته الاستثمارية أو تحويل هذه الأسهم إلي نقد من خلال إعادة بيعها عن طريق البنك أيضاً ، وتمويل المرابحة أحد عروض تمويل بنك الرياض التي قدمناها لكم سابقاً.

مميزات منتج تمويل المرابحة من بنك الرياض

كما أن التمويل الشخصي بقيمة 150 ألف ريال من بنك الرياض له العديد من المميزات فإن تمويل المرابحة من بنك الرياض يتميز بالخصائص التالية :

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل يتميز بإمكانية تمويل المتقاعدين حتى سن 70 عاماً.

يحقق ميزة إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على عملاء التمويل مقابل تحويل الراتب في حالة الوفاة (لا قدر الله).

اشتراطات منتج تمويل المرابحة من بنك الرياض

للتعرف علي اشتراطات التمويل الخاصة ببنك الرياض عليكم بتحديد نوعية الاقتراض من الأنواع التالية وقراءة الشروط من خلال المقالات الخاصة بكل نوع عبر موقعنا كالآتي :

طريقة تقديم طلب التمويل

عن طريق زيارة أحد فروح بنك الرياض بالمملكة مع تجهيز بعض الوثاق التالية يمكنكم تقديم طلب التمويل :

نجهز شهادة تعريف مفردات راتب من جهة العمل.

نجهز خطاب تعهد تحويل راتب من جهة العمل لبنك الرياض.

نجهز نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

نجهز نسخة من بطاقة الإقامة للمقيمين سارية الصلاحية.

مع تعبئة نماذج طلب التمويل عند الوصل لمقر البنك.

وللمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال علي رقم الهاتف المجاني الخاص ببنك الرياض : 2020124800 ، ويمكنكم التعرف علي طريقة الحصول علي قرض تمويلي بقيمة 300 ألف ريال بدون تحويل راتب من بنك الرياض من خلال موقعنا.