أستراليا تحظر دخول الأستراليين القادمين من الهند

قال مسؤولون حكوميون إنه سيتم منع الأستراليين، الذين كانوا في الهند قبل 14 يوما من تاريخ اعتزامهم العودة للوطن، من دخول أستراليا اعتبارا من يوم الاثنين، وإن كل من يخرق ذلك سيواجه غرامة وسجنا.

ويأتي هذا القرار الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في إطار إجراءات صارمة لمنع دخول المسافرين من ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مع مواجهتها ارتفاعا كاثيا في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة غريغ هانت في بيان إن القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثالث من مايو، وإن خرق الحظر ينطوي على عقوبات مدنية وسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأضاف "قلوبنا مع شعب الهند - وجاليتنا الهندية الأسترالية. أصدقاء وعائلات الموجودين في أستراليا.. يواجهون خطرا شديدا. للأسف يصاب كثيرون بكوفيد -19 ويموت كثيرون منهم كل يوم ".

وقال إن الحكومة الأسترالية ستعيد النظر في القيود في 15 مايو.

وفي رقم يشكل سابقة في العالم، أعلنت وزارة الصحة الهندية، السبت، تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليونا.

وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا.