منتج آهل بدون كفيل ب60 ألف ريال تقسيط بدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية أتاح التقديم عليه بدون كفيل في حالة إذا كان طالب التمويل موظف سعودي داخل القطاع الحكومي ولكن أمتاز التمويل من منتج آهل بالكثير المميزات التي منحت له أقبال عالي من كافة المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على ذلك القرض حيث يمنح قرض آهل فترة سداد ميسرة بالتقسيط الشهري لمدة 60 شهر بدون فوائد إضافية عليه لمساعدة كل الأسر في المجتمع السعودي ككل من الرجال والنساء وأتاحت الحكومة السعودية التقديم على التمويل المطلوب عن طريق رابط التقديم على تمويل منتج آهل داخل السعودية والتابع إلى بنك التنمية الاجتماعية ويتم الإختيار على أساس تطبيق الشروط والاحكام

الشروط الواجبة لتوفير منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

يتم توفير الموافقة على طلب قرض منتج آهل في السعودية والتابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بعد تحقيق كافة الشروط اللازمة للتمويل بالمملكة كما يلي بكل البنود المطلوبة

يحتاج قرض منتج آهل أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية وله هوية وطنية سارية

يطلب منتج آهل أن يكون العمر المطلوب للتقديم من واحد وعشرون عاماً إلى ستون عاماً ولكن ماعدا المتقاعدين حتى سن سبعون عاماً

سداد جميع الأقساط الشهرية المطلوبة إذا كان العميل له تمويلات شخصية أخرى مستحقة في المملكة العربية السعودية وعند الحصول على قرض منتج آهل يجب سداد الأقساط في موعدها

منتج آهل يطلب من كل العملاء توفير كفيل لهم عند طلب التمويل ماعدا العاملين في القطاع العام بالسعودية يتم الموافقة على طلب قرض آهل بدون كفيل غارم لهم

منتج آهل يتميز الآن بتقديم تمويلات بدون فوائد عليها مثل القرض الحسن

أقساط ميسرة بفترة سداد طويلة حتى 60 شهر عند الحصول على منتج آهل بالسعودية المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يوفر قرض بدون موافقة الكفيل لموظفي القطاع الحكومي في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً

تمويلات بنك التنمية الاجتماعية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين بالسعودية

متاح التقديم لكل من يحمل الجنسية السعودية لخدمة المجتمع السعودي بالمملكة

مزايا الموافقة على طلب منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية