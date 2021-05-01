الإفراج عن قساوسة ومختطفين آخرين فى هايتى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، كانت تلك المجموعة التى كان من بينها 5 قساوسة وراهبتان قد خُطفت فى البداية تحت تهديد السلاح من بلدة كروا دى بوكيه، شمال شرق العاصمة بورت أو برنس، فى 11 أبريل، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الإفراج عن المختطفين جاء مقابل دفع فدية أم لا.

وفى تصريحات لـ"رويترز"، قال القس جيلبرت بيلتروب، من المؤتمر الدينى فى هايتى، إن حالة المحررين الـ6 مستقرة، لكنهم يعانون وهنًا جسديًا بسبب عدم حصولهم على وجبات مناسبة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت فى وقت سابق، أن عصابة "ماوزو 400" سيئة السمعة نفذت عملية خطف القساوسة والراهبات الكاثوليك، وطالبت بفدية قدرها مليون دولار، حسبما أفادت وكالة أنباء "جونو 7" فى هايتى.