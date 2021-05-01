للمرة الثالثة.. وفاة 18 شخصًا فى حريق بمستشفى لعلاج مصابى كورونا فى الهند

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق فى مستشفى لعلاج مصابى كورونا بولاية جوجرات الهندية، اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع 16 مريضًا مصابًا بوباء كورونا وممرضتان، فى أحدث حريق تشهده المراكز الطبية فى الهند التى تشهد موجة انتشار قاسية لوباء كورونا.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، كان نحو خمسين مريضًا يعالجون فى المستشفى الذى يتألف من أربعة طوابق فى باروش بولاية جوجرات الغربية بالهند، عندما اندلع الحريق، وقد تم إخماد النيران.

وقال مسؤول الشرطة المحلية، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 18 شخصًا، هم "16 مريضًا وممرضتان"، موضحًا أن "العناصر الأولى من التحقيق كشفت أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائى فى وحدة العناية المركزة بالمستشفى".

وكان حريق فى إحدى ضواحى مدينة بومباى فى 23 أبريل الماضى، وأدى إلى مقتل 13 مريضًا مصابين بفيروس كورونا. وبعد أيام قليلة لقى 22 شخصًا مصرعهم فى حريق آخر بولاية ماهاراشترا أيضًا، وتوفى 22 مصابًا بكورونا فى مستشفى بنفس الولاية قبل ذلك بأيام، بعدما انقطعت إمدادات أجهزة التنفس بالأكسجين بسبب تسرب.