واشنطن تحظر الرحلات الجوية من الهند بسبب طفرة كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان رسمى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إنه "سيتم تنفيذ السياسة فى ضوء ارتفاع عدد حالات كوفيد 19 بشكل غير عادى والفيروسات المتحورة المتعددة والمنتشرة فى الهند".

ويأتى القرار الأمريكى بناءً على توصية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث يدخل القرار إلى حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً للإعلان الصادر عن الرئيس جو بايدن.

كما ستجرى السلطات الأمريكية تعليق الدخول إلى أراضيها بالنسبة للمواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا فى الهند فى غضون 14 يومًا قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة، ولن ينطبق هذا على مواطنى الولايات المتحدة والأجانب الذين يتمتعون بحق الإقامة الدائمة فى الولايات المتحدة والدبلوماسيين وبعض المجموعات الأخرى من الناس.

وتواجه الهند أرقامًا قياسية للعدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث سجل البلد الآسيوى أكثر من 300 ألف إصابة يومية لمدة 7 أيام متتالية، بينما تنتشر هناك سلالتان متحورتان من فيروس كورونا تردد أنها أكثر عدوى.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الهندية عن رحلات إضافية بين الهند والولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضى، بغض النظر عن الموقف.

وفى تصريحات للصحفيين فى واشنطن، قالت جايل سميث، منسقة وزارة الخارجية للاستجابة العالمية لفيروس كورونا: "إنه أمر خطير للغاية".

كما تحدث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين مع وزير الشؤون الخارجية الهندى سوبراهمانيام جايشانكار، لإعادة التأكيد على الشراكة بين البلدين فى مواجهة تفشى المرض، حيث أعرب عن تعازيه ووافق على البقاء على اتصال وثيق مع جايشانكار، حسبما أفاد بيان المتحدث نيد برايس.