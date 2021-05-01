بسبب لقاح كورونا.. فتاة تتعرض لاغتصاب جماعي في الهند

شهدت مدينة باتنا الواقعة في ولاية بيهار الهندية، مؤخرا، حادثة اغتصاب جماعي لفتاة، تم خداعها بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

والتقى رجلان بالضحية في أحد المراكز الصحية في باتنا التي ترزح تحت وطأة تفش غير مسبوق لكوفيد-19، حيث أقنعا الفتاة التي لا يزيد عمرها عن 18 عاما لمرافقتهما لتقديم اللقاح لها.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرجلين اللذين تم تعريفهما على أنهما روكي ومونتو، أخذا الفتاة لمنزل مهجور، حيث قاما باغتصابها.

وذكرت الضحية للشرطة، أنها كانت مقيدة من يديها وقدميها، وتم تكميم فمها بمنديل، أثناء اغتصابها.

وقالت قوات الشرطة المسؤولة عن التحقيق في الواقعة، إن الفتاة تمكنت من تحرير قيودها، وفرّت إلى منزلها، حيث أخبرت عائلتها بما جرى لها.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المغتصبين، حيث كانا من المجرمين المعروفين في المنطقة.

وتعاني الهند من ارتفاع كبير في إصابات كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية، السبت، تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليونا.

وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا.