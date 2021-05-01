24 قتيلا فى هجوم سيارة مفخخة على دار للضيافة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال عضو المجلس الإقليمى حسيب الله ستانكزاى، ورئيس إدارة الصحة الإقليمية رسول جول سمر، إن الانفجار الذى وقع أمس الجمعة أسفر عن إصابة 110 مدنيين آخرين، من بينهم أطفال ونساء فى مدينة "بولى إى علم"، عاصمة الإقليم.

وأوضح المسؤولون، أن جميع الضحايا من المدنيين، ومعظمهم طلاب كانوا يقيمون فى دار الضيافة أثناء استعدادهم لاختبار القبول بإحدى الجامعات الوطنية، إضافة إلى سكان منازل قريبة.

فيما تضرر مستشفى محلى جراء الانفجار، ما أسفر عن إصابة 11 من موظفى الصحة.

وألقت الحكومة الأفغانية باللوم فى الهجوم على مسلحى طالبان، إلا أنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ومن جانبه، ندد الرئيس الأفغانى أشرف غنى، بالهجوم ، وخص بالذكر حركة طالباان، إلا أنه لم يتضح الدافع وراء استهداف دار ضيافة مدنية.

وقال غني فى بيان، إن "طالبان أثبتت أنها تضيع فرصة السلام الحالية بتعقيد الوضع"، فى إشارة إلى المحادثات المتوقفة لإنهاء الصراع داخل أفغانستان.