مصرع 18 شخص بحريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في الهند

لقي 18 على الأقل، بينهم اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية، حتفهم في حريق بمستشفى يعالج مرضى كوفيد-19 في ولاية جوجارات بغرب الهند في ساعة متأخرة أمس الجمعة.

وبدأ الحريق قرابة منتصف الليل في وحدة العناية المركزة بمستشفى باتيل ويلفير المخصص لمرضى كوفيد-19 في مدينة بهاروتش على بعد 185 كيلومترا شمالي أحمد أباد، المدينة التجارية الرئيسية بالولاية.

وقال مسؤول بالشرطة: ”لقي 16 مريضا واثنان من العاملين حتفهم في الحريق. توفي 12 منهم بسبب الحريق والدخان.. التحقيقات الأولية تظهر أن الحريق نجم عن ماس كهربائي“.

وعرضت القنوات الإخبارية المحلية لقطات تظهر دمارا كاملا في وحدة العناية المركزة جراء الحريق.

ويأتي الحريق في الوقت الذي يواجه فيه نظام الرعاية الصحية في الهند صعوبات للتعامل مع أزمة جائحة كورونا التي حصدت أرواح 211853 وأصابت أكثر من 19 مليونا وفقا لبيانات وزارة الصحة اليوم السبت.