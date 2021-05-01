فُرجت خدمة مُتاحة عبر تطبيق أبشر أفراد الجديد ومنصة إحسان الخيرية وموقع ناجز وزارة العدل

فُرجت هي خدمة تقدمها وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع وزارة العدل ومنصة إحسان الخيرية، للسماح للمواطنين والمقيمين بسداد ديون المحكومين بقضايا مالية، فبعد انطلاق منصة إحسان الخيرية وإدراج هذه الخدمة بها، وتزامناً مع أيام الشهر الكريم شهر رمضان 1442، فقد اهتمت وزارة الداخلية بتوفير خدمة فُرجت عبر تطبيق أبشر أفراد الجديد، تسهيلاً على المتبرع في الدخول وتسديد قيمة المبالغ المدين بها المحكوم عليهم في قضايا مالية، حتي يستطيع الاختيار بين الحالات المتاحة ومدي استحقاق الحالات المدرجة على المنصة، فهي نافذة أمل لحل مشاكل الكثيرين من المتعسرين الذين تم الحكم عليهم لعدم سداد ديون أو أقساط مالية.

الدخول على تطبيق أبشر أفراد وزارة الداخلية “absher.sa“.

الضغط على خدمات من قائمة خدماتي المديرية العامة للسجون.

تحديد المنطقة والفئة المراد مساعدتها.

حفظ رقم الفاتورة الخاصة بمن سيتم مساعدتهم.

الدخول على خدمة السداد البنكي لإتمام عملية السداد.

عند وصول قيمة الدين يتم الإفراج عن المحكوم عليه.

أن يكون الشخص من المحكومين بقضايا مالية وغير قادر على السداد. أن يكون الدين المراد سداده قد تعسر صاحبه ولا يستطيع سداده سواء للأفراد أو المؤسسات.

الدخول على منصة إحسان “ehsan.sa“.

الضغط على فرص التبرع.

اختيار خدمة فُرجت.

الاطلاع على الحالات المتاحة.

تسجيل رقم الفاتورة الخاص بالحالة التي تم اختيارها للسداد.

ثم الضغط على تصفية.

خدمة فُرجت عبر تطبيق أبشر أفرادشروط التسجيلخدمة فُرجت عبر منصة إحسانموقع ناجز وزارة العدل

يسمح موقع ناجز وزارة العدل التحقق من خدمة فواتير فُرجت، حيث يستطيع الشخص الذي يريد سداد الدين للمحكوم عليه في قضايا مالية، الدخول للموقع والضغط على خدمات آخري، تظهر له خدمة التحقق من فواتير خدمة فُرجت، يتم الضغط عليها وكتابة رقم الفاتورة، ثم الضغط على مربع التحقق لتظهر البيانات كاملة.