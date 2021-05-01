وزير الدفاع الأمريكى: الحرب المقبلة مختلفة جدًا

وفى أول كلمة سياسية مهمة له، أمس الجمعة، دعا أوستن إلى حشد التقدم التكنولوجى وتحسين دمج العمليات العسكرية على الصعيد العالمى من أجل "الفهم بشكل أسرع ، واتخاذ القرار بشكل أسرع، والعمل بشكل أسرع".
وقال وزير الدفاع الأمريكى خلال زيارته للقيادة الأمريكية فى المحيط الهادى فى مقرها بهاواى، إن "الطريقة التى سنقاتل بها فى الحرب الرئيسية المقبلة ستبدو مختلفة تماما عن الطريقة التى قاتلنا بها فى الحروب السابقة".
وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، لم يشر أوستن بشكل صريح إلى منافسين مثل الصين أو روسيا، إلا أن تصريحاته جاءت فى وقت تبدأ فيه الولايات المتحدة انسحابًا غير مشروط من أفغانستان بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن، بهدف إنهاء أطول حرب للولايات المتحدة، وإعادة تحديد أولويات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".
وأقر أوستن بأنه قضى "معظم العقدين الماضيين فى تنفيذ آخر الحروب القديمة"، وتعلم دروسا لن ينساها، إلا أن تصريحاته لم تنص على إجراءات محددة ولم تتكهن بأى صراع محدد، وكأنه يحدد الخطوط العريضة لأهداف واسعة وغامضة لقيادة البنتاجون.
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