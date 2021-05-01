"البنتاغون" تلغي خطط بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، أنها ألغت كل خطط بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الذي تم تمويله بأموال مخصصة لها في البداية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جمال براون: "وفقا لإعلان الرئيس (جو بايدن)، تلغي وزارة الدفاع كل مشاريع بناء الجدار الحدودي المدفوعة بأموال مخصصة أصلا لمشاريع عسكرية أخرى".
وأضاف في بيان، أن وزارة الدفاع "بدأت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع بناء الحاجز الحدودي"، مؤكدا أن "إجراء اليوم يعكس التزام هذه الإدارة المستمر بالدفاع عن أمتنا ودعم أفراد قواتنا وأسرهم"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأشار إلى أن الأموال التي لم يتم الإفراج عنها بعد سيعاد توجيهها إلى المشاريع التي كانت مخصصة لها في الأصل، لا سيما المدارس الخاصة بعائلات العسكريين، والبناء في قواعد في الخارج، وتأمين معدات لاحتياطي الحرس الوطني. لكنه لم يوضح قيمة الأموال.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد استخدم مليارات الدولارات من ميزانية البنتاغون في 2019 و2020 لتمويل جداره المخصص "لمكافحة الهجرة" على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الأساسي الذي قطعه خلال حملته الرئاسية في 2016.
ولم تقدم المكسيك ولا الكونغرس الأموال المطلوبة لذلك.
وعند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أصدر الرئيس الحالي جو بايدن أمرا تنفيذيا بتعليق بناء الجدار.
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