مصر.. تكليفات حكومية مشددة بشأن إجراءات كورونا

شدد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تكليفاته للمحافظين، السبت، على ضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة، مثل "المولات"، والمطاعم، والكافيهات.
كما شدد مدبولي على عدم التهاون في منع الأرجيلة (الشيشة) بكافة الكافيهات والمقاهى، موجهاً بضرورة الاستمرار في تطبيق القرار الساري بمنع أي فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في إجازة شم النسيم.
وطالب مدبولي مدبولي المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، مؤكداً أن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.
وذكر بيان مجلس الوزراء المصري أن مدبولي تواصل مع كافة المحافظين للاطمئنان على إجراءات مواجهة كورونا وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين.
كما حرص على الاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي، خاصة في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين بالفيروس.
وسجلت مصر، الجمعة، 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة، مقارنة مع 1003 حالات و59 وفاة يوم الخميس.
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