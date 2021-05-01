البنتاجون: إلغاء خطط بناء جدار ترامب الحدودى مع المكسيك

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم البنتاجون، جمال براون: "وفقًا لإعلان الرئيس جو بايدن، تلغى وزارة الدفاع كل مشاريع بناء الجدار الحدودى المدفوعة بأموال مخصصة أصلا لمشاريع عسكرية أخرى".

وفى بيان رسمى، أكد براوان أن وزارة الدفاع "بدأت اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع بناء الحاجز الحدودى"، مؤكدًا أن "إجراء اليوم يعكس التزام هذه الإدارة المستمر بالدفاع عن أمتنا ودعم أفراد قواتنا وأسرهم".

كما أشار إلى أن الأموال التى لم يتم الإفراج عنها بعد سيعاد توجيهها إلى المشاريع التى كانت مخصصة لها فى الأصل، لا سيما المدارس الخاصة بعائلات العسكريين، والبناء فى قواعد فى الخارج، وتأمين معدات لاحتياطى الحرس الوطنى، دون الإشارة إلى قيمة هذه الأموال.

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، خصص مليارات الدولارات من ميزانية البنتاجون لتمويل بناء الجدار الحدودى مع المكسيك فى 2019 و2020، بهدف مكافحة تدفق الهجرة غير الشرعية، وهو الوعد الأساسى الذى تعهد به خلال حملته الرئاسية فى 2016، ولم تقدم المكسيك ولا الكونجرس الأموال المطلوبة لذلك.

فيما أصدر الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا بتعليق بناء الجدار الحدودى بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض فى يناير الماضى.