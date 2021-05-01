رسميا.. بدء انسحاب القوات الأمريكية والناتو من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - بدأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "ناتو" رسميًا سحب آخر قواتهما من أفغانستان، اليوم السبت، وذلك بعد 20 عامًا من البقاء من فى البلاد، تاركين البلد المنكوب بالصراع الدموى أمام مستقبل غامض وسط تصاعد هجمات متمردى طالبان.





ومن المقرر أن يغادر أفغانستان نحو 10 ألاف جندى من قوات الناتو من مهمة التدريب المعروفة باسم "الدعم الحازم"، بما فى ذلك 2.500 جندى من الولايات المتحدة، و1.100 من ألمانيا، بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وبدأت المعدات العسكرية بالفعل فى مغادرة أفغانستان منذ أسابيع، إلا أن اليوم أول مايو هو تاريخ البدء الرسمى لسحب القوات. كما نشرت عدة دول من الناتو قوات إضافية أو تضعها على أهبة الاستعداد لتأمين الانسحاب.

وهناك مخاوف من قيام حركة طالبان بمهاجمة القوات أثناء الانسحاب، وقال مسؤول فى الناتو إن أى هجوم سيقابل برد قوى.

فيما يبقى انسحاب القوات الدولية بمثابة اختبار لقوات الأمن الأفغانية، والتى سيتعين عليها الدفاع عن الأراضى التى تسيطر عليها حاليًا ودعم الحكومة دون اسناد دولى مباشر، وهو ما أعرب جنرالات أمريكيون عن مخاوفهم من أن يؤدى الانسحاب إلى انهيار الحكومة الأفغانية أو نشوب حرب أهلية جديدة.