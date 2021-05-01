أفغانستان: انفجار قنبلة فى مسجد قاعدة عسكرية ومقتل جنديين

جدة - نرمين السيد - وبحسب مصادر أفغانية، انفجرت قنبلة داخل مسجد فى قاعدة عسكرية أفغانية، تحمى مركز احتجاز مطار باجرام، حيث زرعت القنبلة فى سقف المسجد، وانفجرت خلال صلاة العشاء، حسبما أفاد نائب شرطة باروان، عبد الواسع رحيمى.

وتقع القاعدة الأفغانية على بعد بضعة مئات من الأمتار من القوات الدولية التى مازالت تتمركز فى باجرام، حيث يضم مطار باجرام أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى أفغانستان.

ويأتى التفجير تزامنًا مع الانسحاب الرسمى للقوات الأمريكية وقوات حلف الناتو من أفغانستان رسميًا، اليوم السبت، بينما تستمر المخاوف إزاء الوضع الأمنى داخل البلاد فى ظل استمرار هجمات المسلحين من حركة طالبان الإرهابية.