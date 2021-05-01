أستراليا تهدد بسجن مواطنيها العائدين من الهند

جدة - نرمين السيد - يواجه الأستراليون العائدون إلى بلدهم من الهند خلال 14 يومًا سابقة للعودة، عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات أو الغرامة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين، حيث تطبق السلطات الأسترالية حظر العودة.





وفى تصريحات لوسائل الإعلام، دافع وزير الخزانة الأسترالى جوش فريدنبرج، اليوم السبت،عن هذا القرار الحاد الذى اتخذته الحكومة الليلة الماضية بهدف "إبقاء الأستراليين فى مأمن" داخل بلادهم.

وأكد فريدنبرغ أن السلطات تتبع نصائح خبرائها الطبيين فى ظل خطورة الوضع الصحى فى الهند، البؤرة الحالية لتفشى فيروس كورونا المستجد.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية، فإن من يخالفون هذا القرار المؤقت سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل قيمتها حتى 66 ألف دولار أسترالى ـ ما يعادل 51 ألف دولار أمريكى.

وأوضحت قناة "إيه بى سى" العامة فى أستراليا، أن هذه هى المرة الأولى التى تمنع فيها السلطات الأسترالية مواطنيها من العودة إلى بلدهم.

وسجلت الهند، اليوم السبت، لأول مرة أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى رقم قياسى يومى جديد تشهده البلاد خلال الوباء، بينما توفى ما يزيد عن ثلاثة آلاف و500 مصاب بالوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما يتواجد 9 آلاف أسترالى في الهند، وأعلنت أستراليا تعليق الرحلات الجوية مع البلد الآسيوى، وستراجع هذا الإجراء فى 15 مايو الجارى، كما أنها تعهدت بإرسال مساعدات طبية عاجلة للبلد المتضرر.