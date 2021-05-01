نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 أسماء الفائزين في اللوتري الأمريكي وزارة الخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم الأخبار عن موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2021 أو كما يُسمى الهجرة العشوائية لأمريكا حيث كانت الوزارة الخارجية الأمريكية قد فتحت باب التسجيل في البرنامج السنوي لقرعة الهجرة العشوائية اللوتري أمريكا في يوم السابع من شهر أكتوبر للعام 2020، واستمرت عمليات التسجيل في اللوتري الأمريكي حتى يوم العاشر من نوفمبر المنقضي من نفس العام، وسوف نرفق أدناه رابط موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021، وأسماء الفائزين بالهجرة العشوائية لأمريكا.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022

يزداد البحث خلال هذه الفترة عن نتائج القرعة العشوائية لأمريكا 2021 ، حيث أكدت بعض المصادر أنه تم تحديد موعد ظهور وإعلان نتيجة القرعة الأمريكية 2022 ، ليكون في يوم الثامن من شهر مايو الجاري ليفتح موقع وزارة الخارجية الأمريكية عبر المنصة الإلكترونية إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين الإطلاع على نتيجة أسماء الفائزين في قرعة الهجرة العشوائية بالرقم التأكيدي أو كما يُسمى “الكونفيرميشن نمبر” والاسم الثالث للشخص المتقدم أي اسم العائلة وسنة الميلاد.

وجدير بالذكر أن برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا هو برنامج تمنح خلالة الولايات المتحدة الأمريكية لجميع الراغبين في السفر إليها تأشيرة للأفراد من الدول المؤهلة أي الدولة المسموح لأفرادها بالتقديم على القرعة من أجل العمل أو الدراسة أو الإقامة في أمريكا للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة أو الجرين كارد.

وكان من ضمن شروط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ووقت إعلان نتيجة أسماء الفائزين في الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 ، سيتم إرسال رسائل بريدية إلى العناوين المُسجلة في الطلب المُقدم والمذكورة في البيانات التي تم كتابتها عند إتمام عملية التسجيل في اللوتري الأمريكي.

موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022

للاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2021-2022 ، والإطلاع على نتيجة أسماء الفائزين في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا والحصول على الجرين كارد بطاقة الإقامة الدائمة في أمريكا التي يتم اختيارها بشكل عشوائي وبواسطة الحاسب الآلي يُرجى الدخول عبر رابط موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أما بخصوص من لم يتم اختيارهم ضمن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا فسوف يتم إخطارهم عن طريق صفحة التحقق من الطلب المُقدم، أسرة الموقع تتمنى التوفيق لجميع المتقدمين على اللوتري الأمريكي 2022.