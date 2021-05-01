مصر.. عطل بـ"التحويلة" يتسبب بخروج قطار عن القضبان

قال مصدر بهيئة سكك حديد مصر لموقع دوت الخليج إن غرفة عمليات الهيئة دفعت بالفنيين والمختصين للعمل على تسيير حركة القطارات بخط وجه بحري القاهرة بعد خروج قطار عن القضبان في محافظة دمياط، شمال القاهرة.
وحسب المصدر فإن جرار القطار رقم 47 (المنصورة- دمياط) خرج عن مساره صباح اليوم السبت أمام "كفر سعد" بدمياط، نتيجة خلل في التحويلة الموجودة بتلك المنطقة، تسبب في إعاقة عجلات القطار وخروجه عن القضبان.
ووفقا لنفس المصدر فإن سائق القطار تمكن من إيقافه دون التسبب في أي تلفيات أو خسائر بشرية.
وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
وشهدت مصر خلال شهر أبريل عدة حوادث قطارات، أفدحها انقلاب عدة عربات من قطار طوخ بالقليوبية مما نتج عنه عشرات القتلى والمصابين.
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